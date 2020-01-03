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KAĞITHANE'DEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENENLER KURTARILDI

Kağıthane'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve yaşlı kadınla birlikte bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:02 KAĞITHANE'DEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENENLER KURTARILDI

'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve yaşlı kadınla birlikte bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi Nuralp sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm binayı duman kapladı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve anneleri vatandaşların yardımıyla dışarı çıkmayı başardı. Yine üst katta oturan ve dumandan etkilenen yaşlı bir kadında mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartıldı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3-4 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve üst katta dumandan etkilenen yaşlı bir kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahalede bulunuldu. İki çocuk daha sonra ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

KEDİSİNİ KURTARDI

Yangın çıkan evin üst katındaki evde kedisinin kaldığını söyleyen Nursel Dumrul itfaiye merdiveni ile balkondan evine girip kedisini aldı. Dumrul "Evde bayağı bir duman vardı ben annemin ağzına havlu koydum, aldım dışarı çıkardım. Annem hasta olduğu için önce onu çıkardım. Sonra kediyi almak için çıktık kapıyı kıramadık itfaiyenin gelmesini bekledik" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Yangın çıkan bina

-Evden yükselen dumanlar

- ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin yanan eve balkondan girmesi

-Üst kattaki evde kedisinin kaldığını itfaiye ekiplerine söyleyen kadın (Nursel Dumrul)

-Nursel Dumrul'un itfaiye merdivenine alınıp balkondan evine girmesi

-Dumrul'un kedisini alıp itfaiye merdiveni ile aşağıya inmesi

-Kurtarılan kedi

-Nursel Dumrul ile röportaj

-Yangın çıkan evde dumandan etkilenen kız kardeşler

-3-4 yaşlarındaki kız kardeşlere ambulansta oksijen verilmesi

-Kızların başka bir ambulansa alınıp hastaneye götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

(DHAFEED)

 


- İstanbul

Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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