Kağıthane'den Kahraman Mehmetçik'e selam olsun

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ülke ve dünya gündemini ele aldı. Barış Pınarı Harekatı ve Güvenli Bölge adlı söyleşiye konuşmacı olarak katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Orada benim için uyumayan, benim için şehadeti göze almış adamın yaptığı operasyona; üzerine leke değil, toz değil, laf söyletmem " dedi.

Kağıthane Gültepe Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Mete Yarar, devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Söyleşiye katılan vatandaşlar, Yarar'ın anlattıklarını ilgiyle dinlerken, çeşitli sorulara da yanıt buldu.

"Mesele Suriye'nin, Fırat'ın Doğusu değil"

Mete Yarar konuşmasına şöyle devam etti: ''Operasyon sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırımda bulunmasıyla ilgili 3 tane bakan ismi var. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı. İçişleri Bakanı'nın dış operasyonda nasıl bir etkisi olabilir? Çünkü delikanlı adam. Ayrıca PKK'nın dibine kıran döken adam. Enerji Bakanı'nın bu işte ne işi var? Çünkü sondaj gemilerimiz şu an Doğu Akdeniz'de. Hakkımız olan petrol ve doğalgazı arıyoruz.Demek ki mesele PKK değilmiş. Demek ki mesele Suriye'nin Fırat'ın doğusu değilmiş. Türkiye'nin yükselişini önlemek istiyorlar." ifadelerinde bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Mete Yarar'ın ardından kısa bir konuşma yaptı. Başkan Öztekin Barış Harekatı sürecinde her şeyin şeffaflıkla, planlandığı şekilde ilerlediğini kaydederek; '' Cumhurbaşkanımız sizlerin de basından takip ettiği gibi dünyada kimin ne yanlışı varsa hepsini yüzlerine karşı söylüyor. Bunu son örneğini Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda da izledik. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ordusunun başında, tüm yıldırma politikalarına rağmen asla geri adım atmıyor. Barış Pınarı Harekatı'nda bir haftada büyük yol katettik İnanıyorum ki Harekat çok kısa sürede başarıyla sonuçlanmış olacaktır. Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e selam göndererek selfie çekti.