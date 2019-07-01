Kağıthane kültür merkezi otoparkı hizmete açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin otoparkı ziyaret ederek alandaki son çalışmaları yerinde inceledi.

Merkez Mahallesi'ndeki yeni kültür merkezinin altına yapılan dev otopark, araç kabulüne başladı. 21 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 5 katlı, 515 araçlık otopark, araç ve yaya trafiği için büyük kolaylık sağlayacak.

20 adet engelli park yeri olan otoparkta, kullanıcıların kültür merkezi katlarına kolay ulaşımı için 6 asansör, fotoselli ışıklandırmalar, araç giriş çıkışının rahat olması için kullanışlı rampalar, içerde egzoz dumanının yayılımını engellemek için son teknoloji havalandırma sistemi de bulunuyor.

Vatandaşlara kısa süreli parklanma kolaylığı sağlayarak zamandan ve yakıttan tasarruf ettirmesi amacıyla otopark, Kağıthane Belediyesi'nin diğer otoparklarında olduğu gibi ilk 1 saat ücretsiz hizmet veriyor.

Vatandaşlar dilerse otoparka aylık abone de olabiliyor. Şirketler için farklı abonelik sistemlerinin sunulduğu otoparka şahıslar aylık abone olmak istediğinde; beraberinde kimlik, ikametgah ve araç ruhsat fotokopisini getirmesi yeterli oluyor.