Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada
Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosikletli 5 kişilik ailenin yolculuğu "pes" dedirtti Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk...
23.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:58
Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kameradaKağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosikletli 5 kişilik ailenin yolculuğu "pes" dedirtti
İSTANBUL - Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da "pes" dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İSTANBUL - Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da "pes" dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA