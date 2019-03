Kağıthane'ye 3 Metro Geliyor"

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'ye 3 metronun geleceğini söyledi.Binali Yıldırım, Kağıthane'de Seyrantepe 700. Yıl Parkı içindeki bir kafede kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.Yıldırım, Anadolu insanının samimiyetinin kendisine güven verdiğini ifade ederek, "Bugün birliğimizin, kardeşliğimizin fotoğrafı var burada. Bizi bölmek isteyenlere de bu fotoğraf çok güzel cevap" dedi."Bizler omuz omuza olunca hep birlikte Türkiye oluyoruz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Her ilçede, her buluşmada, geçtiğimiz bir aydan beri aynı tabloyu görüyorum. Aynı birlik ve beraberlik tablosunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu tablo birilerinin heveslerini kursağında bırakacak." diye konuştu.Milleti etnik kimliğine göre sınıflara ayıranların varlığına değinen Yıldırım, "Bilmiyorlar ki o ayırdıkları oylar, sandıktan kardeş Türkiye olarak çıkacak, kardeş İstanbul olarak çıkacak. Bizim kimsenin etnik kimliğiyle, mezhebiyle, inancıyla sorunumuz yok. Hiçbir zaman da olmaz." dedi."Her türlü ayrımcılığı reddeden bir anlayışı benimsiyoruz"Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hepimiz Allah'ın koruması altındayız. Tutturmuşlar 'Kürt seçmen kime oy verecek?' Ne demek Kürt seçmen kardeşim. Bu şehirde biz beraber yaşıyoruz. Kürt seçmen de Türk seçmen de, hangi vasıfla adlandırırsanız adlandırın Türkiye Cumhuriyetinin hepimiz onurlu, şerefli vatandaşlarıyız. Bu söylem sorunludur, bölücülük dilidir. Bizi Kürt-Türk diye ayırdıkları zaman, kardeşliğimize zarar verirler. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim. İyi günde de, zor günde de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Her türlü ayrımcılığı reddeden bir anlayışı benimsiyoruz. 82 milyon vatandaşımız, 81 vilayetimiz gözümüzde bir. Kardeşiz, tekiz, canız.""En iyi kimin hizmet edeceğini düşünüyorsak onu seçeceğiz"17 yıl boyunca her zaman kardeşliği, ülkenin ve milletin bekasını, bölünmez bütünlüğünü önemseyerek hizmet ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "En iyi kimin hizmet edeceğini düşünüyorsak onu seçeceğiz. İşi böyle ölüm kalım meselesine getirmek fevkalade yanlıştır." diye konuştu.Yıldırım, Türkiye'nin kardeşlik, barış, birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Hepimizin nüfus kağıdında başka bir yer yazabilir. Kimimizin nüfus kağıdında Sivas yazar, kimimizinkinde Erzincan, Trabzon, Ordu, Siirt, Muş yazar. Velhasıl 81 vilayetimizden buraya gelen vatandaşlarımız var, büyüklerimiz var. Ekmek parası, gelecek için burada mücadele etmişler. Ama memleketimiz nere olursa olsun gönlümüzün olduğu yer İstanbul. İstanbul bizim evimiz, işimiz, geleceğimizdir. Evlatlarımızın, yavrularımızın geleceğini biz burada inşa ediyoruz.Memleketimizi unutacak mıyız? Elbette unutmayacağız. Zaten yazın kalkıp gidiyoruz, orada hasret gideriyoruz. Ama orada en fazla 10 gün, 20 gün duruyoruz, emekliysek 3 ay duruyoruz. Sonra İstanbul gözümüzde tütüyor. İstanbul'da hayat zor da olsa gözümüzde tütüyor, geliyoruz tekrar İstanbul'a. İnşallah İstanbul'dan bütün Türkiye'ye ve gözü bizim üzerimizde olan herkese iyi bir mesaj vereceğiz. Türkiye'nin birlik ve kardeşliğini bu seçimlerde İstanbul'da göstereceğiz.""99 kere şantiyeyi bastılar"Türkiye'nin güç kaybetmesi için teyakkuz halinde bekleyenlerin olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye Cumhuriyetinin bölünemeyeceğine, parçalanamayacağına vurgu yaptı.Acıları azaltmak, sevinçleri arttırmak için çalışılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Birbirimize kenetlenip daha güçlü olacağız. Hatırlayın çukur, hendek dönemlerini hatırlayın. 'Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık...', 'PKK tükürükle sizi boğar', terör cenazesine gitmeyenlere 'canına okurum' diyenleri hatırlayın. 53 masum insanı 6-7 Ekim'de isyana çağırıp katline sebep olanları hatırlayın." diye konuştu.Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'ya giden hizmetlere terör örgütünün engel olmaya çalıştığını belirterek, "Yüksekova'ya havalimanı yaparken 99 kere şantiyeyi bastılar. Makineleri yaktılar, adamları kaçırdılar. Biz de 'inat bir murattır' dedik, yaptık bitirdik. Kötü mü oldu şimdi? Oraya 2 saatte gidiyor burada insanlar." dedi.Yıldırım, ülke içinde ve dışında şer odaklarına karşı amansız mücadele verildiğini söyledi."Kağıthane'ye metro geliyor"İstanbul ve Kağıthane için güzel projelerin bulunduğuna değinen Yıldırım, şöyle konuştu:"Burada ulaşım, otopark sorun değil mi? Ulaşımla ilgili müjdeyi veriyorum, metro geliyor buraya. Hem de yıldırım hızıyla geliyor. 3 tane geliyor, bir tane de değil. Bir tanesi Kabataş'tan Mecidiyeköy'e Mahmutbey'e. Bu epey ilerledi. Bu sene sonuna kadar açılacak. Bu Kağıthane'den geçiyor. 25 kilometre. Kabataş'tan bindikten sonra 10 dakikada buradasınız. Mecidiyeköy'e giderseniz 3 dakika. Bu sıkışıklıkta fena bir şey değil, değil mi? İnsan trafik lambasında bile yerine göre 3 dakika bekliyor. Kabataş'tan bindiğinizde İstanbul Havalimanı'na yani yeni havalimanına 40 dakikada gideceksiniz. İkinci Kağıthane'yi ilgilendiren metro, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu. Bu da 17 istasyon olacak. Bu da yine Kağıthane'den geçiyor, bundan da yararlanacaksınız."Bir üçüncüsünün de İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu yeni, boğazın altından üç katlı bir tünel. İki köprü arasından geçecek. Bu muazzam bir proje. Böylece artık köprülerdeki trafik de bitecek. Niye? Avrasya tünelini yaptık, Marmaray'ı yaptık, üçüncü köprüyü de yaptık. Bu köprüyü de yaptığımız zaman artık karşıdan karşıya geçişler çok rahatlayacak. Fatih Sultan Mehmet, ikinci köprü, birinci köprü normale dönecek." diye konuştu.Bütün bunların Kağıthane'yle ilgili projeler olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ayrıca tüneller de var. Onların teferruatına girmiyorum. Kağıthane, Cendere, Gaziosmanpaşa, Eyüp istikametinde tüneller olacak." dedi.Binali Yıldırım, gençlere yönelik iş projelerine de ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.