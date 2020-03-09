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Kağıtspor Bursa'dan galip döndü

Büyükşehir Kağıtspor 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

09.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:18
Kağıtspor Bursa'dan galip döndü
Büyükşehir Kağıtspor 2. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kocaeli 'yi Türkiye Basketbol 2. liginde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin 22. haftasında Bursa temsilcisi Geçit Spor ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 76-49 ile geçen mavi beyazlı basketbolcular, ligde liderliğini sürdürdü. Mavi beyazlılar Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli'de İstanbul Temsilcisi Murat Paşaoğlu Spor Kulübünü ağırlayacak. Müsabaka 13 Mart Cuma saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kağıtspor, Türkiye, Kocaeli, Bursa, Spor
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