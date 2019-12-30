Kağıtspor Çorluyu da geçti

Türkiye Büyük Erkekler Basketbol 2.Liginde mücadele veren Büyükşehir Kağıtspor, emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor. Ligin 12. Haftasında Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği Çorlu Belediyesi'ni 76-61 mağlup eden mavi beyazlılar TED Ankara Koleji ile aynı puanda averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

İLK PERİYOT BAŞA BAŞ GİTTİ

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta karşılaşmayı çok sayıda basketbol sever takip etti. İlk periyotuna her iki takımda kontrollü oyun sergileyerek geçirdi. İlk çeyreği temsilcimiz 15-13 önde kapattı. Maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline alan mavi beyazlılar Sertay Gürsu ve Cihan Amasyalı'nın sayılarıyla ilk yarıyı 41-28 önde kapattı.

RAHAT KAZANDI

Karşılaşmanın üçüncü periyotunda evinde oynamanın avantajı ile oyun üstünlüğünü iyice eline alan temsilcimiz Büyükşehir Kağıtspor, savunmada rakibine geçit vermedi. Hızlı hücumlar ve üçlük sayılar ile üçüncü çeyreği de 62-43 önde geçen Mavi beyazlı temsilcimiz son periyotta oyun üstünlüğünü iyice eline almasını bildi. Maçın son periyotunu da 76-61 kazandı. Çorlu Belediyesi karşısında Cihan Amasyalı 17, Sertay Gürsu 15, Barboros Bozkurt 11 ve Yusuf Poturoğlu 9 sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu. Mavi beyazlılar bu sonuçla 20 puanla liderlik yarışını sürdürdü.

DEVRE ARASINDA SEKODAN HEDİYELER

Maç başında yapılan anonslar ile devre arasında hediye dağıtılacağı belirtildi. Devre arasında sahneye çıkan Büyükşehir Kağıtspor 'un maskotu Seko içlerinde İNG Basketbol All Star 2020 çift kişilik bileti ve takımın imzalı forması kazandınız etiketleri bulunan tişörtler dağıtıldı. Toplamda 10 kişiye çift kişilik İng. Basketbol All Star 2020 çift kişilik bilet ve 2 kişiye takımın imzalı maç forması hediye edildi.