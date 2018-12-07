Kağıtspor'lu Mert Dünya Şampiyonası Yolcusu

07 Aralık 2018 Cuma 15:32



07 Aralık 2018 Cuma 15:32

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı Haltercisi Mert Özgür Altun Türkiye Şampiyonasından Amerika bileti ile döndü.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u temsilen yarışmaya katılan Mert Özgür Altun, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonasından bronz madalya ile döndü. Ankara'da Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası, 37 ilden 223 erkek sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Altun, bu başarısı ile Amerika'nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasında mücadele etme hakkı elde etti.Türkiye Halter Şampiyonasında 81 kg'da mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu Mert Özgür Altun başarılı kaldırışlar yaptı. Mavi beyazlı sporcu, koparmada 125 kg, silkmede 145 kg ve genel toplamda 270 kg kaldırarak kendi kilosunda Türkiye üçüncüsü oldu. Mavi-beyazlı sporcu Türkiye'de yapmış olduğu dereceden dolayı yurtdışında gerçekleşecek yarışmalarda Milli Takım adına ağırlık kaldıracak.Mert, Milli formayla 08-15 Mart 2019 tarihleri arasında Amerika'nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. - KOCAELİ