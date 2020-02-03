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Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor

Büyükşehir Kağıtspor, kendi evinde karşılaştığı Erzurum BŞB Gençlik'i 96-70 yenerek 2. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.

03.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:27Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor
Büyükşehir , kendi evinde karşılaştığı BŞB Gençlik'i 96-70 yenerek 2. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Büyükşehir Kağıtspor, evinde Erzurum BŞB Gençlik ile mücadele etti. Mavi beyazlı ekip, başarılı oyununu maç boyu sürdürerek zorlu müsabakadan 96-70 galip ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde TED Ankara Koleji'nin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.

İlk çeyreği 20-19 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 53-34 skoruyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 74-56 önde girdi. Seyircisinin de desteği ile başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan mavi beyazlı ekip, maçtan 96-70 galip ayrılmayı başardı. Mavi Beyazlılar bu sonuç ile bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Kağıtspor'da kaptan Sertay Gürsü 18 sayı, 1 ribaunt, 5 asist ile en skorer oyuncu oldu. Kaptan Sertay'ı, Uğur Dokutan 14 sayı,11 ribaunt, 3 asist, Anıl Atamış 12 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Barboros Bozkurt 12 sayı, 6 ribaunt, Yusuf Poturoğlu ise 11 sayı 7 ribaunt ile takip eden isimler oldu.

Lig statüsü gereği her devrede takımlar 1 haftayı bay geçiyorlar. İlk devre Erzurum maçı sonrasını bay geçen Kağıtspor, 2. devrede evinde oynadığı maçtan sonra 2 hafta sahalarda olmayacak. 18. haftada maç oynamayacak olan mavi beyazlı takım, 19. hafta müsabakaları kapsamında evinde Ankara temsilcisi Başkent Yenişehir takımını ağırlayacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, Erzurum, Spor

Kaynak: İHA

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