Kağıtspor'un basketbolda geleceği sağlam

Büyükşehir Kağıt spor 'un basketbol alt yapısından A takıma yeni yetenekler yetişiyor.Erkekler Basketbol 2. Ligi temsilcilerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da alt yapı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kentin gençlerine örnek olan, Kağıtspor Basketbol A takımının da geleceğini oluşturan alt yapıda sporcular yetişmeye devam ediyor. A takıma her yıl en az 1 sporcu katmak istediklerini belirten Kağıtspor Basketbol Alt Yapı Sorumlusu Emrah Özcan, "Her sezon başlamadan önce elimizdeki başarılı sporcularımızı A takım antrenörlerimiz ile değerlendiriyor ve uygun isimleri takıma katıyoruz. Mesela geçen sene U18 kategorisinde oynayan oyuncumuz Bahadır Tarcan bu sene A takım ile maçlara çıkıyor" dedi.U12 kategorisinde 3 yıl önce spor okulları ve okullarda yaptığı taramalar ile sporcular kazandırıldığını belirten Özcan, "3 yıl önce bir girişimde bulunduk. Şu an üç yıldır bizimle birlikte yetişen, alt yapısı sağlam, teknik ve taktik anlamda başarılı sporcularımız var. İnşallah onlar bu kentte basketbolun geleceği olacaklar. Şuan Kocaeli bölgesel ligindeyiz, burada başarılı olup yolumuza Türkiye Şampiyonasında devam etmek istiyoruz. Aslına bakarsanız asıl hedefimiz U18 ve U16'da Türkiye şampiyonu olmak. Kulübümüzde ve ilimizde erkeklerde profesyonel bir takımımızın olması sporcularımızı kamçılıyor. Ben hepsini A takımda görmek istiyorum. İnşallah gelecek senelerde takımımızdaki alt yapıdan yetişen oyuncu sayısını arttıracağız. Bu uzun bir süreç ama biz var gücümüzle bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.A takıma ve alt yapıya verdikleri destek için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Özcan, "Yaptığımız her işin başı destekten geçiyor. Kulübümüze ve yöneticimize desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ederiz. Onların destekleri sayesinde bu noktadayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a basketbola ve bu kentin sporcularına verdikleri destekten dolayı özellikle teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KOCAELİ