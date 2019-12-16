Kağıtspor'un devlerinden kritik galibiyet

Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak İzmir temsilcisi Karşıyaka Belediye'yi de 88-83 mağlup etti. Basketbol 2'nci liginde Kocaeli'ni temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 7'nci galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu.

İLK YARIDA HÂKİMİYETİ KURDULAR

Büyükşehir Kağıtspor, dengeli başladığı ilk çeyreği 24-13 önde kapattı. 2'nci çeyrek itibariyle Sertay Gürsü ve Burak Şaşmaz'ın sayıları ile oyunda hâkimiyetini kuran mavi beyazlılar, ilk yarıyı 47-40 gibi önemli bir skor ile önde kapattı.

SON PERİYOTLARDA FARK AÇILDI

Zorlu İzmir deplasmanında rakip takımın baskısı hissettirdiği üçüncü çeyrekte Büyükşehir Kağıtspor, 60-59 geride kapattı. Dördüncü çeyrekte parkeye ağırlığı koyan mavi beyazlılar, maçtan 88-83 galip ayrılmayı başardı.

KAPTAN SERTAY TAKIMI SIRTLADI

Ligde oynadığı 9 maçtan 8'nci galibiyetini alan son7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen temsilcimizde Kaptan Sertay Gürsu, maçın dikkat çeken isimlerindendi. Kaptan maçı 24 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Yusuf Poturoğlu ve Burak Şaşmaz 12'şer Ömer Bes 11, Cihan Amasyalı ise 10 sayı ile oynadı.

ANKARA DEPLASMANINDA LİDER İLE KARŞILAŞACAK

Ligde çektiği fikstür ile 2 hafta üst üste deplasmanda maç oynayacak olan temsilcimiz İzmir deplasmanın ardından Ankara deplasmanına gidecek. Temsilcimiz ligde kendisi ile aynı puanı bulunan ve zirveyi paylaştığı TED Ankara Kolejliler ile TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma 20 Aralık Cuma günü saat 17.00' da başlayacak.