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Kağıtspor'un devlerinden kritik galibiyet

Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, İzmir deplasmanından galibiyetle döndü.

16.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:11Kağıtspor'un devlerinden kritik galibiyet
Türkiye 2. liginde mücadele eden Büyükşehir , deplasmanından galibiyetle döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak İzmir temsilcisi Karşıyaka Belediye'yi de 88-83 mağlup etti. Basketbol 2'nci liginde Kocaeli'ni temsil eden mavi beyazlılar, ligde üst üste 7'nci galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu. Ligde oynadığı 9 maçtan 8'nci galibiyetini alan, son 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Kağıtspor'da kaptan Sertay Gürsu, 24 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Yusuf Poturoğlu ve Burak Şaşmaz 12'şer Ömer Bes 11, Cihan Amasyalı ise 10 sayı ile oynadı.

Ligde çektiği fikstür ile 2 hafta üst üste deplasmanda maç oynayacak olan mavi beyazlı temsilciler İzmir deplasmanın ardından Ankara deplasmanına gidecek. Mavi beyazlılar ligde kendisi ile aynı puanı bulunan ve zirveyi paylaştığı TED Ankara Kolejliler ile TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma 20 Aralık Cuma günü saat 17.00' da başlayacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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