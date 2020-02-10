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Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorTürkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda 1881 Düzce Belediye Spor ile karşılaştı.

10.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:43Kağıtspor, Voleybol'da liderliğini sürdürüyor
Büyükşehir takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Salonu'nda 1881 Belediye Spor ile karşılaştı. Rakibini set vermeden 3-0 ile geçen mavi beyazlılar, liderlik yarışını sürdürdü. Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan mavi beyazlı ekip, ligin iddialı ekiplerinden olan Düzce temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 25-20 ile geçti. Bu skor ile maç skorunda durumu 2-0'a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 25-21 galip ayrılarak maçı da 3-0'lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Milas Belediyespor'un önünde liderliğini sürdürdü.

Mavi beyazlılar ligin 19. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile deplasmanda mücadele edecekler. 16 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka Bursa Cengiz Göllü Spor salonunda saat 15.00'da oynanacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, voleybol, Kocaeli, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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