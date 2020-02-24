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Kağıtspor Voleybol Takımı play-off'u garantiledi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde lider olarak mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye voleybol Takımı, İnegöl Belediye'yi mağlup ederek play-off hakkını garantiledi.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14Kağıtspor Voleybol Takımı play-off'u garantiledi
Türkiye Erkekler 1. Ligi'nde lider olarak mücadele eden Büyükşehir Belediye voleybol Takımı, İnegöl Belediye'yi mağlup ederek play-off hakkını garantiledi.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye , İzmit Hasan Gemici Salonu'nda sezon müsabakaları kapsamında İnegöl Belediye karşısında çıktı. Rakibini set vermeden 3-0 ile geçen mavi beyazlılar, lider olarak play-off'lara katılmayı garantiledi. Mücadelenin ilk setini 25-16 kazanan Kocaeli temsilcisi, Bursa temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 25-20 ile geçti. Maç skorunu 2-0'a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 25-15 galip ayrılarak maçı da 3-0'lık skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Milas Beldespor'un önünde liderliğini sürdürdü.

Mavi beyazlılar ligin 21. hafta müsabakaları kapsamında zirve yarışındaki rakiplerinden Muğla temsilcisi Milas Belediye ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma 1 Mart Pazar günü Atatürk Spor salonunda saat 15.00'da oynanacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, voleybol, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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