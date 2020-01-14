Kağıtspor voleybolda durdurulamıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor , 9. maçında deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar aldığı galibiyetle liderliğini sürdürmeyi başardı.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Mücadelenin ilk setini kaybeden ekibimiz, sonraki 3 seti almasını bildi. Büyükşehir Kağıtspor mücadelenin setlerini 23-25, 25-27, 25-21 ve 21-25 kazandı. Lacivert Beyazlı temsilcimiz 13. maçında 11. galibiyetine imza attı.
LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ
Lacivert Beyazlı temsilcimiz aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL Altekma voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı.
KONUK ALANYA BELEDİYE
Lacivert Beyazlılar haftaya grubun iddialı takımlarından Alanya Belediyeyi konuk edecek. Maç 15 Ocak Çarşamba günü Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.