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Kağıtspor voleybolda tam gaz

KOCAELİ (İHA) – İlimizi Türkiye Voleybol 1. liginde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

27.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:14Kağıtspor voleybolda tam gaz
KOCAELİ (İHA) – İlimizi Türkiye 1. liginde temsil eden Büyükşehir , ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Ligde oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren ve ligdeki liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, 1881 Belediye deplasmanından da galip gelmeyi başardı. Mavi beyazlı temsilci, Düzce temsilcisini 3-1'lik skor ile geçmeyi başardı. Bu sonuçla mavi beyazlılar, ligdeki 6. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

Zorlu Düzce deplasmanından galip ayrılan Büyükşehir Kağıtspor takımında açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok, "Düzce deplasmanı bizim için zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan gelip geldik. Galibiyetin rehavetine kapılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu maçı da başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta evimizde Bursa temsilcisi Tofaş ile mücadele edeceğiz. Hedefimiz yolumuza hız kesmeden devam etmek ve liderliğimizi sürdürmek" dedi. - KOCAELİ

Kağıtspor, voleybol, Kocaeli, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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