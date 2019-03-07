Kağıtsporlu Atıcılar Sezona İyi Başladı

KOCAELİ(AA) - Konya
ve Mersin
'de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kağıtsporlu atıcılar başarıyla döndü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı atıcıları zorlu şampiyonadan 2 birincilik, bir ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.
Murat İlbilgi genç erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı kategoride Süleyman Güvercin beşinci oldu. Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda yine kürsünün en üst basamağına çıkarken, büyük bayanlarda Serdağ Saadet Kandıra
ikinci, Nedim Tolga Tunçer büyük erkeklerde dördüncü oldu.
Kağıtspor, Konya, Mersin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor
Kaynak: AA