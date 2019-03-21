Kağıtsporlu Boksörler Madalyalarla Döndü

Kocaeli
Büyükşehir Kağıtspor
'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.
Yıldız Erkekler Türkiye
Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris
Amiral Orhan Aydın
Spor Salonu'nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş
48 kilogramda 3'üncü, Onur Arkcı 50 kilogramda 3'üncü ve Alperen Terzi 70 kilogramda 2'nci oldular. - KOCAELİ
Kağıtspor, Kocaeli, Güncel
Kaynak: İHA