21 Mart 2019, 10:54
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Kağıtsporlu Boksörler, Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Kağıtsporlu Boksörler, Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Büyükşehir Kağıtspor'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.

1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş 48 Kg'da, 3. Onur Arkcı 50 Kg'da, 3. ve Alperen Terzi 70 Kg 2. Oldular.

Kağıtspor, Türkiye, Güncel
Kaynak: Bültenler