Kağıtsporlu Boksörler, Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.
1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş 48 Kg'da, 3. Onur Arkcı 50 Kg'da, 3. ve Alperen Terzi 70 Kg 2. Oldular.
Kağıtspor, Türkiye, Güncel
Kaynak: Bültenler