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Kağıtsporlu genç boksörler Gümüşhane'den madalyayla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün genç boksörleri Gümüşhane'de katıldıkları şampiyonadan başarı ile döndü.

23.07.2019 13:40 Kağıtsporlu genç boksörler Gümüşhane'den madalyayla döndü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün genç boksörleri Gümüşhane'de katıldıkları şampiyonadan başarı ile döndü.

Gümüşhane'de gerçekleştirilen 15 Temmuz Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsorlu genç boksörler madalya için ter döktü. Mavi beyazlı boksörler şampiyonadan iki gümüş ve iki bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya ile dönmeyi başardı. Şampiyonada 55 ilden 557 sporcu madalya için ter döktüğü şampiyonada, Büyükşehir Kağıtsporlu boksörlerden 54 kg'de Arda Tunça ve 72 kg'de Muhammet Beyazıt Atılır gümüş madalyanın sahibi oldu. 56 kg'de Talha Aktürkoğlu ile 65 kg'de Alperen Mollasüleymanoğlu ise bronz madalya kazanarak kürsüde yerlerini aldılar. - KOCAELİ

Gümüşhane, Kağıtspor, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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