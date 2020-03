Kağıtsporlu güreşçi Bilal Türkiye şampiyonu oldu

Kağıtsporlu güreşçi Bilal Can Kaymakoğlu, Sivas 'ta gerçekleşen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen küçük ve yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin birçok ilinden 300'ü aşkın sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un alt yapısından yetişen Bilal Can Kaymakoğlu, 68 kilogram serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu. Kaymakoğlu, şampiyonada elde ettiği birincilik ile Bulgaristan'da düzenlenecek olan Küçük ve Yıldız Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı.Şampiyonada yarışan bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Can Altun ise 38 kilogramda serbest stilde 5'inci olarak milli takıma girmeye hak kazandı. - KOCAELİ