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Kağıtsporlu judocular, dünya şampiyonası için yola çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.

24.09.2019 10:22Kağıtsporlu judocular, dünya şampiyonası için yola çıktı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen judo branşının başarılı sporcuları Merve Azak, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut ve Münir Ertuğ Kazakistan'ın Almati kentine gittiler. 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada boy gösterecek mavi beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.

Kağıtsporlu ümit milli kadın ve erkek judokalar, dünya şampiyonasının hazırlıklarını tamamladı. Dünya şampiyonası hazırlıklarını kadın milliler Ankara'da, erkek milliler ise Kırgızistan'ın Bişkek kentinde gerçekleştirdi. Kazakistan'ın Almati kentinde 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak ferdi ve takımlar şampiyonasında Türkiye'yi, 8 kadın ve 5 erkekten oluşan judokalar temsil edecek. 64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu'ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek. - KOCAELİ

Kazakistan, Kağıtspor, Kocaeli, Almatı, Spor

Kaynak: İHA

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