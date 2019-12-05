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Kağıtsporlu judoculardan 6 madalya

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular, Gençler ve Ümit'ler Uluslararası Judo Turnuvası'ndan başarı ile döndü.

05.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:55Kağıtsporlu judoculardan 6 madalya
KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular, Gençler ve Ümit'ler Uluslararası Judo Turnuvası'ndan başarı ile döndü.

'da düzenlenen 11 ülkeden 380 sporcunun katılım sağladığı Gençler ve Ümitler Uluslararası Judo Turnuvası'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular 6 madalya ile döndü. Zorlu turnuvada mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Zeynep Betül Sarıkaya 40 kiloda, Sıla Ersin 48 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Ayşenur Sülün 44 Kg'da, Ali Bozkurt 50 Kg'da, Enes Çalan 55 Kg'da, Münir Ertuğ+90 Kg'da bronz madalya kazandı. Bu sonuçlar ile yarışamaya katılan 9 sporcudan 6'sı kürsüdeki yerini aldı.

Öte yandan turnuvaya katılan tüm sporcular Moldova'da ortak çalışma kampı gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında sporcular uluslararası turnuvalarda karşılaştıkları zorlu rakipleri ile beraber antrenman yapma fırsatı buldu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Moldova, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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