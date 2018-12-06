Kağıtsporlu Karateciler Avrupa'dan Başarılarla Döndüler

Hırvatistan
'ın Dubrovnik
kentinde düzenlenen 19'uncu Ümit Genç
ve U21 Balkan Karate Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtsporlu başarı ile döndüler.
Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 12 ülkeden 843 sporcunun katılımıyla 19'uncu Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası gerçekleştirildi. Kocaeli
Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı karateciler Fatma Naz Yenen, Ahmet Bulut
ve Enes Bulut
Milli takımı temsilen zorlu şampiyonada yerlerini aldılar. Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor'lu Ahmet Bulut 70 kilogram Ümitler, Fatma Naz Yenen 59 kilogramda Gençler, Enes Bulut 75 kilogram'da U21 kategorilerinde milli takım ve Kocaeli'yi temsilen mücadele etti.
Şampiyonada Ahmet Bulut, Ümit kategorisinde hem bireyselde hem takım da altın madalya kazanarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatma Naz Yenen genç bayan takım kategorisinde üçüncülük madalyası kazandı. Enes Bulut ise U21 takımda bronz madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçlar ile Kağıtsporlu sporcular zorlu şampiyonadan mutlu döndü. - KOCAELİ
Dubrovnik,Hırvatistan,Genç
06 Aralık 2018 Perşembe 10:48