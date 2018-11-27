Kağıtsporlu Karateciler Avrupa Yolcusu

Türkiye Karate Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonası Rize'de gerçekleştirildi. Türk karatesinin genç yeteneklerinin tatamiye çıktığı Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular 6 madalya kazanmanın yanı sıra Avrupa biletini de kaptılar.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAN 6 MADALYA

Rize'nin ev sahipliği yaptığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Türk karatesinin genç yeteneklerinin tatamiye çıktığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonada 33 dalda madalyalar sahiplerini buldu. Zorlu şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu Sporcular, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz toplamda 6 madalya kazanarak önemli başarı elde ettiler. Şampiyonada Ahmet Bulut ve Ömer Özer Türkiye Şampiyonu, Simay Tokcan, Rabia Şentürk Türkiye ikincisi, Gülsen Demirtürk ve Mert Halıcı Türkiye üçüncüsü oldular.

GENÇLERİMİZ AVRUPA YOLUNDA

29 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Balkan Karate Şampiyonası ve 08-10 Şubat 2018 Danimarka'da yapılacak Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonasında seçmeleri gerçekleştirildi.Şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Ahmet Bulut Ümit +70 kg, Fatma Naz Yenen Genç -59 kg Gülsen Demirtürk U21 -50 kg, Rabia Şentürk U21 -68 kg Enes Bulut U21 -75 kg'da ülkemizi ve Kocaeli'ni milli takım adına Avrupa'da temsil etmeyi hak kazandı.