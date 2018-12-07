Kağıtsporlu Mert Dünya Şampiyonası Yolcusu

Ankara'da Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası 37 ilden 223 erkek sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u temsilen yarışmaya katılan Mert Özgür Altun şampiyonadan bronz madalya ile döndü. Altun, bu başarısı ile Amerika'nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı da elde etti.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

37 ilden 223 erkek sporcu katılımıyla yapılan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonasında 81 kg'da mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Mert Özgür Altun başarılı kaldırışlar yaptı. Mavi beyazlı sporcu, koparmada 125 Kg, silkmede 145 Kg ve genel toplamda 270 Kg kaldırarak kendi kilosunda Türkiye üçüncüsü oldu.

MİLLİ TAKIMI YURT DIŞINDA TEMSİL EDECEK

Mavi Beyazlı sporcu Türkiye'de yapmış olduğu dereceden dolayı yurtdışında gerçekleşecek yarışmalarda Milli Takım adına ağırlık kaldıracak. Mert, Milli formayla ilk olarak 08-15 Mart 2019 tarihleri arasında Amerika'nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.