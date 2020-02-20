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Kağıtsporlu okçular madalya için yola çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü geleneksel okçuluk branşı sporcuları, Türkiye Salon Kulüpler Kupası için yola çıktı.

20.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:49Kağıtsporlu okçular madalya için yola çıktı
Büyükşehir Belediye Kulübü geleneksel okçuluk branşı sporcuları, Salon Kulüpler Kupası için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü geleneksel okçuluk branşı sporcuları, 2020 yılında ilk defa düzenlenecek olan Türkiye Salon Kulüpler Kupası için Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. Mavi beyazlılar Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Osman Sayın Salonu'nda düzenlenecek olan yarışmada madalya için ter dökecekler. 8 sporcu ve 2 antrenör ile müsabakalara katılacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları, Seka Sporcu Eğitim Merkezi içerisinde bulunan geleneksel okçuluk talimgahında sıkı bir kamp dönemi geçirdi.

Yarışma öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Büyükşehir Kağıtspor geleneksel okçuluk antrenörü Ertan Silan, "Seçme yaparak takımlarımızı yarışmaya katılacak olan sporcularımızı belirlerdik. Sporcularımız yarışma için 1 aydır çalışıyor. İnşallah emeklerimizi karşılığını alacağız" dedi. - KOCAELİ

Kağıtspor, Türkiye, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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