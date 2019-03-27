27 Mart 2019, 15:43
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Kağıtsporlu Şahin Çifti Antalya'dan Madalya ile Döndü

Kağıtsporlu Şahin Çifti Antalya

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini 2 Türkiye rekoru ve 3 madalya ile tamamladı.

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini 2 Türkiye rekoru ve 3 madalya ile tamamladı.

Şampiyonada Kubilay Şahin cirit atma dalında 21,25 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Gülle atma dalında da mücadele eden Kubilay Şahin 7,83 metre derecesiyle Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

Gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin ise 6,94 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Spor
Kaynak: AA



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