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Kağıtsporlu Samet'ten bir başarı daha

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörü Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

20.07.2019 13:05 Kağıtsporlu Samet
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörü Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

Sırbistan'da gerçekleştirilen "Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında" Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün sporcusu Samet Ersoy başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Şampiyonası öncesi en prestijli boks turnuvası olan şampiyonadan başarılı maçlar çıkaran Samet, ikincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı. İlk maçında Moğolistanlı rakibini 5-0, 2. maçında Kazakistanlı rakibini 5-0 yenen Samet yarı finalde Sırp rakibi ile karşılaştı. Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Samet, Sırp rakibini üstün bir oyunla nakavt ederek finale adını yazdırdı. Zorlu final mücadelesinde Rus rakibine 3-2 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan Samet, Avrupa Şampiyonası öncesinde iddialı olduğunu gösterdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Samet Ersoy, Kağıtspor, Kocaeli, Avrupa, Spor

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