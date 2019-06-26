26.06.2019 11:15
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Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda bronz madalya kazandı

Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı adımlar ile ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve Milli Takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı adımlar ile ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 'un ve Milli Takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan , Kanada 'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü. Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, Kanada'nın Montreal kentinde yapıldı. Kumite 55 kiloda milli takımımız adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcu Tuba Yakan, dünya 3.'lüğü bulunan Tayvanlı Tzu-Yun Wen'i 4-1 yenerek bronz madalya kazandı. Milli karateciler, 10 dalda verdiği madalya mücadelesinin dokuzundan galip çıkarak 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda mücadelesini sürdüren Tuba Yakan Karate 1 A Serisinin hemen ardından Belarus 'un başkenti Minsk'te 2. Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak. 2. Avrupa Oyunlarında karate müsabakaları, 29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Karate Milli Takımımız, ferdi 12 sıkletin 11'nde kota alarak ev sahibi Belarus'tan sonra en fazla sporcuyla katılım gösteren ülke olacak.
(Cihan Atik/İHA)
Kaynak: İHA
Kocaeli , Tuba Yakan , Güncel

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