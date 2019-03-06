Kağıtsporlu Yunus'tan Uluslararası Başarı

KOCAELİ(AA) - İran
Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nda heptatlon dalında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor
sporcusu Yunus Pehlevan
şampiyon oldu.
Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu, şampiyonada milli takım adına mücadele etti. Tahran
'da iki gün süren şampiyonayı Türkiye
toplam altı birincilikle tamamladı.
Heptatlon dalında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Yunus, şampiyonanın ilk gününü 2767 puanla liderlikle tamamladı.
Zorlu şampiyonanın ikinci gününde Pehlevan, 4894 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Milli Takımı, beş birincilik, bir ikincilik, üç de üçüncülük elde ederek şampiyonayı toplam dokuz madalyayla zirvede tamamladı.
İran, Kağıtspor, Spor
Kaynak: AA