Kâğıttan Uçaklar Yarıştı 1. Olan Drone Kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi'nde kâğıt uçak yarışması gerçekleştirildi. Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar birbirinden değerli ödüller için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı toplamda 48.22 metrelik atışıyla Anıl Ekim kazandı. Ekim'e Akıllı İnteraktif HD Kameralı Drone hediye edildi.

EN İYİ KAĞITTAN UÇAĞI YAPMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

SEKA Kâğıt Müzesi özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Kocaeli Üniversitesi Havacılık Kulübü'nün de katkı sağladığı Uluslararası Sivil Havacılık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikle katılımcılara farklı bir aktivite imkânı sunuldu. Kâğıt makinesi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kâğıt uçak yapımı ve uçurmadaki hünerlerini sergiledi.

Yarışmacılar ilk olarak kâğıt uçak yapımı alanlarında kendilerine ayrılan kısımlarda en iyi uçağı yapmaya çalıştı. Yaptıkları kâğıt uçaklarla ilk denemelerini bu alanlarda yapan yarışmacılar, kendilerine yarışmayı kazandıracak uçak modeli için yoğun çaba sarf etti. Yarışma için hazır olan katılımcılar yarışma parkurundaki yerlerini alarak en iyi atışlarını yapmaya çalıştı.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Toplamda 100 yarışmacının katılım sağladığı yarışmayı gerçekleştirilen 2 turun sonunda toplamda elde ettiği 48.22 metrelik atışıyla Anıl Ekim isimli yarışmacı kazandı. 47.22 metrelik toplam atış mesafesiyle Mehmet Ali Okuş ikinci olurken, 45.07 metreyle Medeni Yalçın yarışmayı üçüncülükle tamamladı. Yarışmanın birincisi Akıllı İnteraktif HD Kameralı Drone'un sahibi olurken, ikinciye uzaktan kumandalı helikopter, üçüncü ise Solotürk Model Set Uçak ödülünün sahibi oldu. Yarışmayı ilk 10 içerisinde tamamlayan diğer yarışmacılar da farklı ödüller ile ödüllendirildi. Etkinliğe yarışmacıların yanı sıra onları desteklemek için gelen diğer aile bireyleri de yoğun katılım gösterdi.

KÂĞIT UÇAKLAR GERİ DÖNÜŞÜME

SEKA Kâğıt Müzesi yarışma boyunca kâğıt uçak yapımında kullanılan bütün kâğıtları El Yapımı Kâğıt Atölyesi'nde geri dönüşüm yöntemi ile yeniden kullanmak üzere topladı. Bu sayede katılımcılara geri dönüşüm konusunda da farkındalık kazandırılmış oldu.