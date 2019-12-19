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Kağızman'a doğal gaz müjdesi

AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, 2020 yılında gerekli şartların oluşmasıyla Kağızman'a doğal getirileceğinin müjdesini verdi.

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:21Kağızman'a doğal gaz müjdesi
AK Parti Ahmet Arslan, 2020 yılında gerekli şartların oluşmasıyla 'a doğal getirileceğinin müjdesini verdi.

Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir süre görüşen AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, "Enerji Bakanımızla gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah gerekli şartların oluşması ile 2020 yılında Kağızman'a doğal gazı getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kağızman Kaymakamlığına ziyarette bulunan Milletvekili Ahmet Arslan, ilçe halkının sabırsızlıkla beklediği doğal gaz müjdesini vererek gerekli adımları attıklarını belirtti.

Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelen Arslan, "Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanımız, gerek BOTAŞ Genel Müdürü ile Kağızman'a doğal gaz getirme çabalarımız uzun zamandır devam ediyor. Geçen yıllarda taşıma yolu ile doğal gaz gelmesi tamamlanmıştı. Fakat ben uygun görmedim. Çünkü Kağızman yollarında kış şartları nedeniyle bazen ulaşımda aksaklıklar yaşanabiliyor. O zamanda taşıma yolu ile getirmek riskli olur, bu nedenle boru hattı çekilerek getirtmesini talep ettik. Sağ olsun bakanımız ve ilgili yöneticiler baş göz üstüne diyerek hemen çalışmaları başlattılar. Emeklerinden dolayı da huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Arslan, Kağızman'ın merkez nüfusunun 20 bin olduğuna dikkat çekerek, bundan dolayı çalışmaların hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Milletvekili Arslan, 2020 yılında Kağızman'a doğalgazın getirilmesi için söz verdiklerini ve bu sözü yerine getireceklerinin de altını çizdi. - KARS

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Kaynak: İHA

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