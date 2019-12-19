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Kağızman'a doğal gaz müjdesi

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 2020 yılında Kağızman'a doğal gazı getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

19.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:40 Kağızman'a doğal gaz müjdesi
AK Parti Ahmet Arslan, 2020 yılında 'a doğal gazı getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Kağızman Kaymakamlığına ziyarette bulunan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, ilçe halkının beklediği doğal gaz müjdesini vererek gerekli adımları attıklarını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Kağızman'a doğal gaz getirme çabalarımız uzun zamandır devam ediyor. Sağ olsun bakanımız ve ilgili yöneticiler baş göz üstüne diyerek hemen çalışmaları başlattılar. Emeklerinden dolayı da huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Geçen yıl Selim ilçemizin doğal gazı başladı ve bu sene doğal gazı verildi. Bu kış Selimli hemşirelerimizin bir kısmı doğal gazdan yararlanıyor. Kağızman'da geçen yıllarda taşıma yolu ile doğal gaz gelmesi tamamlanmıştı. Fakat ben uygun görmedim. Çünkü Kağızman yollarında kış şartları nedeniyle bazen ulaşımda aksaklıklar yaşanabiliyor. O zamanda taşıma yolu ile getirmek riskli olur. Bu nedenle boru hattı çekilerek getirtmesini talep ettik, bu konuda çalışmalara başladılar."

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Kaynak: AA

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