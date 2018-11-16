Kağızman Belediye Başkanı Yıldız, İşçilerle Buluştu

Kağızman
Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
, belediye işçileriyle bir araya geldi.
Başkan Yıldız, sendikal haklarına kavuşan belediye işçileriyle yemekte bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Bazı çalışanlarla uzun yıllardan beri beraber çalıştıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Benim belediyede çalıştığım dönemden bu güne kadar 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. 15 yılın sonuna geldik, arkadaşlarımızdan bazılarını emekli yaptık. Önümüzde seçim var. Tekrar adayım. Kazanırsak beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü birlikte başladık birlikte bitirmeye niyetliyiz."
Yıldız, Belediye-İş Sendika
Başkanı Himmet Bozan'a teşekkür ederek, yeni kadroya geçen arkadaşların da sendikaya üye olduklarını belirtti.
Kağızman