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Kağızman Belediyesine 6 yeni araç

Kağızman Belediyesi filosuna 6 yeni araç kattı.

02.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:38
Kağızman Belediyesine 6 yeni araç
Kağızman Belediyesi filosuna 6 yeni araç kattı.
Kağızman Belediyesince düzenlenen törende koronavirüs önlemleri alınarak kurban kesildi. Kağızman Müftüsü Mehmet Demirden'in dua okumasıyla alınan 5 minibüs ve 1 arazöz hizmete girdi.
Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, halkın daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için yeni araçların aldıklarını söyledi.
Yıldız, ilçeye hizmet için aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, "Hizmete sunulan otobüsler son teknolojiye sahip olup engelli vatandaşlarımız da düşünülerek alınmış, Kağızman halkına daha hızlı ve etkin hizmet götürmek amacıyla araç filomuza yeni araçlar ve ekipmanlar, ekledik ve eklemeye devam edeceğiz." dedi.
İlçede virüs dolayısıyla gerekli dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Nevzat Yıldız, Kağızman, Güncel
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