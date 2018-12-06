Kağızman'da 28 Okula "Beyaz Bayrak"

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde 28 okul beyaz bayraklı oldu.
Kars İl Sağlık Müdürlüğü
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında Kağızman ilçesinde 28 okul sertifika almaya hak kazandı.
Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, yaptığı konuşmada, "Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" kapsamında örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla verilen " Beyaz Bayrak" ödüllerinin sahiplerini bulduğunu söyledi.
Bayşar, Kars'ta ödül almaya hak kazanan 56 okuldan 28'inin Kağızman'da olduğunu ifade ederek, "Kars'ta verilen toplam 56 ödülden 28'ini ilçemiz okulları almaya hak kazandı. Bizlere bu haklı gururu yaşatan tüm idareci, öğretmen ve görevli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu başarının üstüne koyarak devam edeceğinize inancımız tamdır, iyi ki varsınız." diye konuştu.
Kars,Kağızman
06 Aralık 2018 Perşembe 12:29