Kağızman'da 28 Okula 'Beyaz Bayrak' Ödülü

Kağızman
'da 28 okul, "Beyaz Bayrak" ödülüne layık görüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
arasında imzalanan "Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" kapsamında örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla verilen " Beyaz Bayrak" ödülleri sahiplerini buldu. Kars
'a verilen toplam 56 ödülden, 28'ini Kağızman okulları almaya hak kazandı. Kağızman'da eğitim ve öğretime verilen destek meyvalerini de almaya başladı. İlçe merkezinde 28 okulun "Beyaz Bayrak" ödülüyle onura edilmesi öğrenci velileri arasında da memnuniyetle karşılandı.
"Beyaz Bayrak" ödülünün alınmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür eden öğrenci velileri, çocuklarının emin ellerde olduklarını belirttiler. - KARS
Sağlık Bakanlığı,Kağızman
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:31