Kağızman'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:27
Kars'ın Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.17'de Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Depremin ardından vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. 5 artçı sarsıntının meydana geldiği ilçede bazı vatandaşlar dışarıdaki bekleyişini sürdürüyor.
AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.
Vatandaşlardan Kadir Cil ise depremi hissettiklerini belirterek, depremden sonra kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.
Bu arada Kağızman'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Kağızman’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

Etiketler: Kağızman, Deprem, AFAD, Kars, Güncel, Haber

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