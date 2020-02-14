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Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

14.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:12Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı
'ın ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat tarihinde Kağızman Devlet Hastanesinde meydana gelmişti. Hastane kantinini işleten M.D., daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. (17) ile karşılaştı. A.D., üzerindeki tabancayı çekerek amcasını vurdu. Olay yerinde can veren amcasının yanına kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - KARS

Kağızman, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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