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Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralıKARS'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

21.10.2019 23:02
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı
KARS'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Olay, bugün 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren köyleri arasında meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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İlhami TURAN/KAĞIZMAN ( Kars ), (DHA)-
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı

Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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