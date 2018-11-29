Kağızman'da "Bakkal Amca" Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kars
'ın Kağızman
ilçesinde yerli ürünlerin etiketlerinde yer alan "yerli üretim" logosunun öğrencilere anlatılması, yerli ve milli üretim farkındalığının oluşturulması amacıyla "Bakkal Amca" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Halk Eğitim Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununda, yerli ürünlerin etiketlerinde yer alan "yerli üretim" logosu Bakkal Amca tiyatrosunda öğrencilere tanıtıldı.
Kaymakam Ercan Öter
, yaptığı açıklamada, oyunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tür faaliyetleri her zaman destekledik bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Gördük ki çocuklarımız hem bilinçlendi hem de eğlendi." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar da öğrencilerin keyifli anlar yaşadığını belirterek, "Bakkal Amca tiyatrosuyla öğrencilerimize yerli üretim logosunu tanıtarak, onlarda ekonomi bilincini geliştirmeyi amaçladık. Bu gibi kültürel etkinliklerin devam etmesini sağlayacağız." diye konuştu.
29 Kasım 2018 Perşembe 16:48