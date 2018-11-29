Kağızman'da Bakkal Amca Tiyatrosunda Yerli Üretim Logosu Tanıtıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57



29 Kasım 2018 Perşembe 13:57

Kağızman'da yerli ürünlerin etiketlerinde yer alan "yerli üretim" logosu Bakkal Amca tiyatrosu ile öğrencilere tanıtıldı.Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yerli üretim logosunun öğrencilere anlatılması, yerli ve milli üretim farkındalığının oluşturulması amacıyla hazırlanan "Bakkal Amca" adlı tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezinde sahne aldı.Öğrenciler tarafından beğenilen tiyatro oyununda öğrenciler hem yerli üretim logosunun yerli malı olduğu bakkallarda bu ürünlerin alınmasını öğrendi, hem de doyasıya eğlendi.Bu tür faaliyetleri her zaman destekledik bundan sonrada destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kaymakam Ercan Öter, "Gördük ki çocuklarımız hem bilinçlendiler hem de eğlendiler" dedi.Kağızman Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar ise bakkal amca tiyatrosuyla amaçlarının öğrencilere yerli üretim logosunu tanıtarak, ekonomi bilincini geliştirerek bu gibi kültürel etkinliklerin devem etmesini sağlamak olduğunu kaydetti. - KARS