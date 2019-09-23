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Kağızman'da "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenlendi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Ülkü Ocakları Gençlik Kolları tarafından "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenledi.

23.09.2019 15:52Kağızman'da
Kars'ın Kağızman ilçesinde, Ülkü Ocakları Gençlik Kolları tarafından "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenledi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl, Kağızman Ülkü Ocakları Başkanı Metin Bora ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Belediye Başkanı Yıldız, burada yaptığı konuşmada ilçede yapılan belediye çalışmalarının başarılı olduğunu ve daima vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.
Kağızman halkının hizmetkarı olduğunu ifade eden Yıldız, "Bize oy veren veya vermeyen kim geldiyse kapım açık oldu. Bizler bu güne kadar müjdelerle kimseyi kandırıp iş yapmadık, Kağızman halkıma hizmet nasıl gelirse ben onun takipçisi olarak hizmet etmişimdir." dedi.
Etkinlik konser ve halaylarla sona erdi.

Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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