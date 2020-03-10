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Kağızman'da çiftçi ve besicilere eğitim

Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından ilçedeki çiftçi ve besicilere eğitim verildi.

10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:20
Kağızman'da çiftçi ve besicilere eğitim
Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından ilçedeki çiftçi ve besicilere eğitim verildi.
Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki eğitimlerde çiftçi ve besiciler, buzağı bakımı, ideal ahır ve besleme konularında bilgilendirildi.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mitat Şahin, katılımcılara seminer verdi.
Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Berki Çapan'da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kağızman, Güncel
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