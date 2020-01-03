Haberler » Güncel » Kağızman'da 'Geleneksel At Yarışları' - Haber

Kağızman'da "Geleneksel At Yarışları"

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Geleneksel At Yarışları" etkinliği düzenlendi.

03.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:54 Kağızman'da
'ın ilçesinde "Geleneksel At Yarışları" etkinliği düzenlendi.
Kağızman Belediyesi tarafından düzenlenen yarışları, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Nuray Mutlu Yüce ile vatandaşlar izledi.
Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı konuşmada, yarışmalara katılanlara teşekkür ederek, "Seçim çalışmalarımızda milli ve dini bayramlarımızı en güzel ve adına yakışır bir şekilde kutlayacağız demiştik bu sözümüzü yerine getirdik. Ata sporlarımıza sahip çıkacağız demiştik. Bugün gerçekleştirdiğimiz at yapışımızla bu sözümüzü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.
Yarışmada birinci olan Erkan Çay'a plaket takdim edildi.

Nevzat Yıldız, Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:29   Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesinin ardından Yunanistan ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. - Haber
12:28   Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 44 bin sivil daha... - Haber
12:26   Cemile nine 86 yıl sonra kimliğine kavuştu - Haber
12:24   Başkan Şahin, AR-GE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı'na katıldı - Haber
12:22   2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:30:20