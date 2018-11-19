Kağızman'da Genç Çiftçilere Malzemeleri Teslim Edildi

Kağızman
'da, "Genç
Çiftçi Projesi" kapsamında hak kazanan çiftçilere arıcılık malzemeleri teslim edildi
Kağızman İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projesi Arıcılık desteklemelerinden hak kazanan 5 genç çiftçiye 150 bin lira değerinde arılı kovan ve arı malzemesi Kaymakam Ercan Öter
'in katılımlarıyla düzenlenen törenle teslim edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü
bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Ercan Öter, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Taner Gül
, teknik personel, Arıcılar Birliği Başkanı Fuat İncesu
ve genç çiftçiler katıldı.
Arılı kovan dağıtımına katılan Kaymakam Ercan Öter, "İlçemiz Arıcılık bakımında son derece zengin bir potansiyele sahip ve zengin bitki florasına sahiptir. Umarım bu genç arıcı kardeşlerimiz bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirerek kullanacaklardır" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürdürülebilirliğin sağlanması, kırsalda genç çiftçilerin desteklenmesi ve gelir seviyelerine destek sağlanması amacıyla 2016 yılında başlanan projeye 2018 yılında da devam edildi. - KARS
Kağızman,Genç
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:19