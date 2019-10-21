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Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

KARS (İHA) – Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

21.10.2019 21:54Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
KARS (İHA) – Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

Kağızman'a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi. - KARS

Kağızman, Kars, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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