Haberler » Güncel » Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

21.10.2019 22:10Kağızman'da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.
Kağızman'a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.
(Serkan Çağlar/İHA)

Kağızman, Kars, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:44 Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:44 Uzman çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu
22:43 Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü
22:42 Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü
22:40 "Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var"
22:40 Yeni Malatyaspor deplasmandan puanla döndü
22:40 Kars'a şehit ateşi düştü
21.10.2019 22:45:12