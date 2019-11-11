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Kağızman'da husumetli iki aile barıştırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasındaki husumet Kağızman Kaymakamı İshak Çınar'ın araya girmesiyle son buldu.

11.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:48Kağızman'da husumetli iki aile barıştırıldı
'ın ilçesinde iki aile arasındaki husumet Kağızman Kaymakamı İshak 'ın araya girmesiyle son buldu.
İlçeye bağlı Kömürlü köyünde çıkan ve 17 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga dolayısıyla aralarında husumet başlayan iki ailenin barıştırılması için Kağızman Kaymakamı İshak Çınar harekete geçti.
Çınar ve vatandaşların girişimleriyle iki aile arasındaki husumet sonlandırıldı ve taraflar barış yemeğiyle barıştı.
Kaymakam Çınar, barışa vesile olan herkese teşekkür ederek, "Bu kavganın adı yok. Biz artık aileler arasında husumet, kırgınlık ve hatta bundan sonra bu tür kavgaların yaşanmasını istemiyoruz. Tekrardan bizleri kırmayıp bir araya geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi
Barış yemeğine Kaymakamı Çınar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Evren Sarıtaş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cesim Karaca ve köylüler katıldı.

Kağızman, Çınar, kavga, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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